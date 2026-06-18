元体操選手の池谷直樹が、企業の実業団に所属していた現役時代の年収事情を明かす場面があった。

【映像】実業団時代の池谷直樹（複数カット）

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。

スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日本一に輝き、現役引退後は視聴率25％超えの『筋肉番付』で、いまだ破られていない「モンスターボックス 23段」の世界記録を達成した池谷。その後も、マッスルミュージカルの主要メンバーとして大活躍したが、今年2月、『借金1億2000万円』『たこ焼きを販売して借金を返済中』という衝撃のニュースが報じられた。

今回、アスリートのセカンドキャリアの場所となるアクロバットレストラン開業という夢のため、資金となる身の回りの物を整理する池谷。しかし、23段の“巨大跳び箱”はなかなか手放せるものではないという。約30年前、同じ世代で実業団に入れたのは全国で4人という、狭き門だったそうだ。

また、番組スタッフから現役時代の収入について問われると、「紀陽銀行にいたので、普通の銀行員の年収はもらってました」と赤裸々に告白。加えて、「それだと仕事にならないというか、あくまでも部活動なんですよ。職業ではないんです」という、一社員としての待遇であったことを明かした。