サッカーFIFAワールドカップ（W杯）は17日、出場全48チームが1試合を消化。全チーム登場を受け、英BBCは18日、現時点でのランキングを発表した。

日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦に2−2で引き分け。1点を追う後半44分、途中出場のFW小川航基が起死回生のヘディング弾を決め、優勝候補と勝ち点1を分け合った。

そんな日本に対するBBCの評価は、48チーム中の15位。「敗北の淵から引き分けに持ち込んだ、印象的な戦いぶりだった」と評しながらも、「長くダークホースと言われたチームには、我々はもう少し意欲を期待していた」とやや辛口。期待の裏返しとも取れるコメントだった。

オランダは13位と、日本よりやや上の順位。コメントはなかった。ほか、同じF組ではスウェーデンが10位と最上位。チュニジアを5−1の大差で破ったことが高く評価された。「プレミアリーグ屈伸の決定力を誇るストライカー2人（イサク、ギェケレシュ）と、得点力に優れたMF陣を擁している」との評価だった。チュニジアは46位だった。

上位では、エムバペの2ゴールでセネガルに快勝したフランスが1位。2位はクロアチアから4ゴールを奪って快勝したイングランド。3位はメッシのハットトリックでアルジェリアを退けた前回王者アルゼンチン。4位は小国キュラソーに7−1と圧勝したドイツだった。

強豪勢のスロースタートぶりが目立つ今大会。モロッコと引き分けたサッカー王国ブラジルは9位。カボベルデにまさかのスコアレスドローだったスペインは12位。C・ロナウドを擁するポルトガルは、コンゴと1−1という結果が響き、21位という低評価だった。

全順位は以下の通り。

（1）フランス

（2）イングランド

（3）アルゼンチン

（4）ドイツ

（5）米国

（6）ノルウェー

（7）コロンビア

（8）モロッコ

（9）ブラジル

（10）スウェーデン

（11）オーストラリア

（12）スペイン

（13）オランダ

（14）メキシコ

（15）日本

（16）スコットランド

（17）カボベルデ

（18）ベルギー

（19）エジプト

（20）セネガル

（21）ポルトガル

（22）クロアチア

（23）コンゴ

（24）スイス

（25）ニュージーランド

（26）イラン

（27）サウジアラビア

（28）ハイチ

（29）韓国

（30）ウルグアイ

（31）トルコ

（32）オーストリア

（33）コートジボワール

（34）ガーナ

（35）アルジェリア

（36）ヨルダン

（37）ボスニア・ヘルツェゴビナ

（38）カナダ

（39）イラク

（40）エクアドル

（41）チェコ

（42）ウズベキスタン

（43）南アフリカ

（44）カタール

（45）パラグアイ

（46）チュニジア

（47）パナマ

（48）キュラソー