【レベル４土砂災害危険警報】鹿児島県・屋久島町に発表 23:31時点
気象台は、18日午後11時31分に、レベル４土砂災害危険警報を屋久島町に発表しました。
種子島・屋久島地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■鹿児島市
●レベル２土砂災害注意報
■鹿屋市
●レベル２土砂災害注意報
■枕崎市
●レベル２土砂災害注意報
■指宿市
●レベル２土砂災害注意報
■西之表市
●レベル２土砂災害注意報
■垂水市
●レベル２土砂災害注意報
■薩摩川内市
●レベル２土砂災害注意報
■日置市
●レベル２土砂災害注意報
■曽於市
●レベル２土砂災害注意報
■霧島市
●レベル２土砂災害注意報
■いちき串木野市
●レベル２土砂災害注意報
■南さつま市
●レベル２土砂災害注意報
■志布志市
●レベル２土砂災害注意報
■南九州市
●レベル２土砂災害注意報
■姶良市
●レベル２土砂災害注意報
■三島村
●レベル２土砂災害注意報
■大崎町
●レベル２土砂災害注意報
■東串良町
●レベル２土砂災害注意報
■錦江町
●レベル２土砂災害注意報
■南大隅町
●レベル２土砂災害注意報
■肝付町
●レベル２土砂災害注意報
■中種子町
●レベル２土砂災害注意報
■南種子町
●レベル２土砂災害注意報
■屋久島町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】