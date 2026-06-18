5月6日の「第40回 東京湾カップ（SII）」で、重賞初勝利を飾った騎手の池谷匠翔（たくと）さんが、父の抱える多額の借金と新たな夢に温かいエールを送る場面があった。

【映像】重賞初勝利のイケメンジョッキーからのメッセージに父涙

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。

スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日本一に輝き、現役引退後は視聴率25％超えの『筋肉番付』で、いまだ破られていない「モンスターボックス 23段」の世界記録を達成した池谷。その後も、マッスルミュージカルの主要メンバーとして大活躍したが、今年2月、『借金1億2000万円』『たこ焼きを販売して借金を返済中』という衝撃のニュースが報じられた。

アスリートのセカンドキャリアの場所を作るため、コロナ禍で断念したアクロバットレストラン開業という夢に再び挑もうとしている池谷。夢を叶えるための資金として家の物を売る必要が生じ、妻や子どもたちに自身の現状を打ち明けることになった。

自宅では、妻と大学2年生の三男・優久翔さんとの“家族会議”が開かれたが、騎手で長男の匠翔さんの元にも、母親から「匠翔の物が売られるかもしれない」「大事なのがあったら言って」と連絡がいったという。

番組スタッフに対する取材で、匠翔さんは「お父さんの夢、目標としているレストランの立ち上げは、自分もとても応援してます。お父さんのためになるなら、売ってもらっても構わない」と、快く承諾する。さらに、「もし実現したら最初に招待してほしいです」と、夢の実現を心待ちにする言葉を送った。