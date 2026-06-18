18日午後7時ごろ、東京・新宿区の西武新宿駅構内で「催涙スプレーをかけられた」という内容の110番通報がありました。男性が1人、ケガをしているということです。

東京・新宿区の西武新宿駅前から中継です。

飲食店やカラオケ店なども立ち並ぶ歌舞伎町が近くにあり、夜も多くの人が行き交っています。そして、西武新宿駅周辺にも多くの人がいて、改札の方に向かう人の姿もみられます。

西武新宿駅の構内で18日、「催涙スプレーをかけられた」という旨の110番通報がありました。

発生当時、構内には規制線が張られ、ボンベを抱えた消防隊員の姿もみられたということです。また、駅周辺には多くの消防車両が来るなど、一時騒然となりました。

駅構内にいた人

「黄色いテープが駅内に張ってあって、救急車の人たちが何人かいて、担架とかがある状況でした」

駅周辺にいた人

「ずっとサイレン鳴っていて『道あけて下さい』となっていて、なんだろうと」

「（2階にいて）火事とかだったら2階まで届いてしまうので、僕らの周りにいた人は全員焦っていました」

警視庁などによりますと、31歳の男性が駅で男とトラブルになり、液体のようなものを顔にかけられたということで、病院に搬送されましたが、意識はあり軽傷だということです。

2人は初対面とみられ、トラブルの内容はわかっておらず、男は現場から立ち去ったということです。

発生からおよそ1時間ほどたった後に到着したのですが、そのときには規制線などはなく、大きな混乱もみられませんでした。

また、いつもこの駅を利用するという人に話を聞いたところ「最近異臭騒ぎなども多いので怖い。いつも利用する駅で起きているというのは心配だ」と話をしていました。

ほかにけが人は確認されていないということで、警視庁などは詳しい状況を調べています。