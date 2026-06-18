プロ野球は１９日、セ・パのリーグ戦が再開する。

交流戦勝ち越しで首位に立った巨人は、東京ドームで６位中日との３連戦に臨む。初戦のマウンドは、ドラフト１位左腕の竹丸和幸（鷺宮製作所）に託す。

竹丸は他球団のエース級と投げ合いながらチームトップタイの５勝（５敗）、防御率２・７６。打線の援護に恵まれず３連敗中だが、直近２戦はともに２桁奪三振と充実しており、「カード頭（初戦）を取ってチームに勢いがつけばいい。しっかり試合を作りたい」と意欲を口にした。

２戦目はウィットリー、３戦目は５勝（５敗）を挙げている井上が先発予定。２３、２４日の広島２連戦では、前回２季ぶりの完封を果たした戸郷、上り調子の西舘が先発する見通しだ。

休養も兼ねてファーム調整中の則本、田中将らも控えており、橋上監督代行は「若い先発投手が、いっぱい出てきてくれている。（ベテランのローテ入りも）無条件ではなく、競争があって一つ、二つの椅子を争うくらいの方がいい」と、分厚い陣容への手応えを隠さない。

１０勝６敗２分けだった交流戦では、３人が完投し、先発投手に八つの白星がついた。杉内投手チーフコーチは「（先発が）しっかり接戦に持っていき、強力な中継ぎ陣につなげていくのがうちのパターン。そういう試合を増やしたい」と話す。投手陣の奮闘は、０・５ゲーム差に３チームがひしめく上位争いから抜け出す原動力になる。