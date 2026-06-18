北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループK初戦のポルトガル―コンゴ民主共和国が米ヒューストン・スタジアムで行われ、1-1の引き分けに終わった。試合後、ポルトガルサポーターがスタンドのゴミ拾いを実施。日本代表サポーターの代名詞ともなった行動が他国へと広がっていく様子に、海外ファンの注目が集まっている。

クリスティアーノ・ロナウドを擁する強豪ポルトガルに対して、52年ぶり出場のコンゴ民主共和国が引き分けに持ち込んだ試合。激闘の余韻冷めやらぬ中、スタンドの清掃を行ったのは、ポルトガルサポーターだ。

ほとんどがロナウドの7番のユニホームを身に着けたサポーターたちは、スタンド内を巡回。白いゴミ袋を拡げながら、椅子の下にちらばるゴミを片付けていた。

米地元放送局「FOX 26ヒューストン」のアナウンサー、アンソニー・アントワーヌ氏は自身のインスタグラムに「DRコンゴとの1-1ドローの後、ポルトガルのファンがヒューストン・スタジアムの客席を清掃している！」と記してこの様子を動画で投稿。日本“発祥”とされる行動に、現地ファンからも賞賛が相次いでいた。

「ポルトガルのこれ大好き、そしてありがとう日本」

「日本よ、世界に正しい行いを示してくれてありがとう」

「日本から学んだ！ 素晴らしい学校だ！」

「日本が影響を与えている！ ステキ！」

「日本がお手本になった」

「SNSのポジティブな影響素晴らしい」

「これをスタンダードにしようぜ」

「日本がこのムーブメントを始めた」

過去の大会でも話題となってきた日本サポーターのゴミ拾い。オランダ戦後には、NF LジャイアンツのQBジェイミス・ウィンストンが参加するなど、海外でもその輪が広がっているようだ。



（THE ANSWER編集部）