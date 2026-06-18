プロ野球「オリックス・バファローズ」の平沼翔太選手（28）の妻で、2023年にグラビアアイドルを引退した森咲智美（33）が17日、Instagramを更新。子どもたちと作った食事を公開し、反響が寄せられている。

【映像】森咲智美の水着姿や家族写真や手料理（複数カット）

グラビア引退後の2024年1月1日に平沼選手との結婚と第1子妊娠を報告した森咲。2025年8月16日には第2子となる女の子の誕生を明かしている。Instagramで、産後ダイエットの様子や旅行中のスタイル際立つ水着姿、家族で過ごす様子を公開すると、「こんな美人でスタイル抜群のお母さんで羨ましいなぁ」「智美ちゃん、グラビアやってた頃と変わらない美貌、ステキですよ」など絶賛の声が寄せられていた。

手料理公開に反響「素晴らしい」

6月17日の投稿では、「最近、息子がお手伝いでサラダを作ってくれます。ここ最近のごはんたち。娘も一緒に食べられるものが増えてきて少しずつ楽になってきました。お肉料理とお魚料理はできるだけ両方！きのこや野菜もしっかり入れつつ、お味噌汁でミネラル補給。夫がけがなく元気に頑張れるようにそして子どもたちが『おいしい！』と笑顔で食べてくれる時間が、何より幸せです」と、「ブリの照り焼き」「アジフライ」「ヒレステーキ」などの手料理を披露した。

この投稿に、ファンからは「良い息子さんですね〜」「すべてのお料理がとっても美味しそうで、バランスの取れた食卓で素晴らしいですね」「旦那様の成績以上にけがなくシーズン過ごして欲しいです」などの声が寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）