貧困撲滅活動を展開する団体「グローバル・シチズン」が主催する音楽ライブイベント「Ｇｌｏｂａｌ Ｃｉｔｉｚｅｎ Ｌｉｖｅ：Ｔｏｋｙｏ」が１８日、都内で日本初開催され、Ｘ ＪＡＰＡＮ・ＹＯＳＨＩＫＩがヘッドライナーを務めた。

ＹＯＳＨＩＫＩのステージには、ギタリスト・ＭＩＹＡＶＩ、Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ・ｈｙｄｅといった豪華ゲストが乱入した。観客が驚く中で「Ｒｅｄ Ｓｗａｎ」でコラボパフォーマンス。１週間前にコラボを申し込んだというＹＯＳＨＩＫＩは「よく来てくれたね」と笑顔を見せた。

客席に「やってほしい曲ある？」と気前よく呼びかけ、観客のリクエスト曲「Ｇｏｌｄｅｎ」をピアノで即興披露。「紅」や「Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｌｏｖｅ」で美しい旋律を奏でた後、「Ｒｕｓｔｙ Ｎａｉｌ」の激しいドラムプレーで魅せた。

３時間超の公演には、ジャンルの垣根を超えた４組のアーティストが集結。シンガー・ソングライターのＡＩのパワフルな美声でオープニングを飾り、ラッパー・千葉雄喜が世界的大ヒット曲「チーム友達」を披露。会場を練り歩き、観客とハイタッチで“友達”を作った。３番手の男性９人組グループ・＆ＴＥＡＭは、２３年のヒット曲「ＦＩＲＥＷＯＲＫ」や今年の勝負曲「Ｗｅ ｏｎ Ｆｉｒｅ」を歌唱。息ピッタリの集団ダンスで魅了し、会場から黄色い声援を集めた。