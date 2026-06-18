歌手の田原俊彦（65）が18日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、約37年に渡る超大物との交流を明かした。

59歳の今も現役でプレーするサッカー元日本代表FW三浦知良と仲が良く、「カズは毎年来て歌ってますね。去年は2回も来た」とコンサートに“ゲスト出演”することもあるという。

「“トシさん、大阪行っていいですか？名古屋も行けそうです”って。来るから出さないわけにいかないじゃない。じゃあ、これ歌えって言って、ダンサーに振り付け習って、ちゃんとできるんですよ、それが」と笑いながら明かした。

「カズが一番長いっすね。毎年コンサートに来て歌って、ディナーショーにも来て必ず歌って1年締める。シーズン始まると彼はお酒を1滴も飲まないし、めちゃくちゃ変態ストイックですから。トレーナー、調理師がいて、朝5時ぐらいに起きて凄い生活」。

カズと同じく“現役”であり続ける田原だが、食生活には「全く気を付けない」という。もともと太らない体質で、ステージのために鍛えてはいるものの「ジム行ったことないですからね」と明かしてMCの笑福亭鶴瓶を驚かせていた。