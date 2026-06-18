全日本プロレスは18日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。

メインは3冠ヘビー級選手権試合で第76代王者の宮原健斗はチャンピオン・カーニバル優勝の挑戦者の鈴木秀樹を下し、7度目の防衛に成功した。

試合は立ち上がりはバックの取り合い、宮原が腕をきめる。鈴木は腕を取って、強引にファールも王者はブリッジで返す。鈴木は宮原の背骨折り、宮原の膝蹴りをかわして踏みつけ、インデアンデスロックから腹へのエルボー攻撃。王者も挑戦者の膝へのドロップキック、顔面へビックブーツを見せる。10分すぎ、宮原はエプロンでの脳天杭打ち、鈴木はエルボースマッシュ、エクスプロイダーで反撃。毒蛇固めで宮原を捕らえる。宮原の何とか投げっぱなしジャーマン、ブラックアウト。鈴木は人間風車を連発。最後は17分8秒、ブラックアウトからシャットダウン・スープレックスホールドで勝利した。

7度目の防衛に成功した宮原はしばらく座り込んだまま動かず。マイクを持つと「7度目の防衛した王者に暇はない。次の挑戦者は誰だ」とアピール。続けて「次の防衛戦は王者の権限で決めさせてもらう。舞台を発表しよう。関西だ。7月25日の神戸でやってやる」と神戸大会での防衛戦を表明。「7度目の防衛を果たし、俺の野望を教えてやる。最多防衛記録10回を塗り替えてやるの」と自身と川田利明の持つ記録更新を掲げた。