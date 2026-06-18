『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューすることが決定。初めてのアーティスト写真も公開されました。

JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したKO1KEYZ。

メンバーは、DAIKIさん（21）、ISSAさん（21）、KEITOさん（25）、KOSUKEさん（18）、RYOGAさん（21）、RYUJIさん（19）、SHINHAENGさん（22）、SIYOUNGさん（23）、TOWAさん（19）、YOSHIKIさん（22）、YUKIさん（18）、YURAさん（21）の12人です。

日本デビューシングルは、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録され、そのほかにもオーディション番組のコンセプト評価曲『BLACK ANGEL』や『Neko(ねこ)』。さらに、番組テーマソングである『新世界(SHINSEKAI)』が、KO1KEYZバージョンとして新たに収録される予定だということです。