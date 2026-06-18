俳優の河合優実さん（25）が18日、都内で行われた『FAST RETAILING × UNHCR 共同メディア説明会』に登場。自身が難民キャンプを訪れた時の様子を明かしました。

イベントでは、6月20日の“世界難民の日”に向けて、2006年から国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）と連携し、世界の難民や国内避難民へ行ってきた衣類支援や自立支援などの取り組みを説明。今年1月に初めて、バングラデシュにあるロヒンギャ難民キャンプを訪問したという河合さんが出席しました。

難民キャンプへの訪問の誘いを受けたときについて河合さんは、「お仕事っていうベースもほとんどない状態というか、本当に“行きませんか？”っていうテンションで声をかけてくださって、それが本当にうれしかったし、私も興味がなければ行きますって言えなかったと思う」と当時の心境を明かしました。

■河合優実「つながりがすごく強い感じはありました」

また、実際に訪問して感じたことについて「自分がこういう仕事をしていますけど、お芝居をするってこと以外にも影響力を持っている、発信できる声を持っていることをすごく感じたので、自分が見たことを伝えていきたいなと思いました」と思いを語りました。

3日間の訪問で、可能な限りどうやってキャンプが運営されているかなどを見せてもらったという河合さん。現地で見たことについて、「キャンプの人口密度もすごいから、結構みんな親戚のところに最初集まって暮らすみたいな話もあって。それもあるのか分からないですけど、近くにいる親族全員みたいな。そのつながりがすごく強い感じはありました」と振り返りました。