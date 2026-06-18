現役弁護士でありながらお笑いタレントとしても活動する、こたけ正義感さん（40）が、自身最大規模となる単独ライブツアー『弁論2026』を開催することが18日、発表されました。

『弁論』は裁判や法曹界にまつわるエピソードを笑いに昇華させるスタンダップコメディショー。身近な社会問題からディープな法曹界の裏側までをベースに、自身の実体験も交えながら展開しています。

前回の2025年公演（よみうりホール）は、1000席のキャパシティーに対して約8000枚の申し込みが殺到。またテレビプロデューサー・佐久間宣行さんは自身の『2025年 お笑いライブランキング年間1位』にこのライブを選出し、お笑いマニアの間でも一気に口コミが拡散しました。そしてYouTubeでフル公開された前作の映像は期間限定公開にもかかわらず166万回再生を突破するなど注目されました。

■こたけ正義感「本当にどうなるんでしょう。ほんとに」

今回の『弁論2026』は総動員1万2000人超となる全国4都市ツアーへと大幅にスケールアップ。11月4日の宮城公演から始まり、福岡、京都、そして東京でライブが行われます。千秋楽となる東京公演は収容人数約8000人の『東京ガーデンシアター』で開催され、ピンのお笑いタレントがこの会場で単独お笑いライブを行うのは史上初の快挙だということです。

こたけ正義感さんは「今回は公演数も規模も格段に増えてどうなるんだろうと期待しながらも震えています。本当にどうなるんでしょう。ほんとに」と心境をコメント。そして「家族と、友達と、またはお一人でもぜひ来てください。あなたが来てこその弁論です」と呼びかけています。