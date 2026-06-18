お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演し、高校時代のあだ名を明かした。

この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが出演。

同年は第2次ベビーブームということで、出生数は、2025年の67万1236人の約3倍に当たる203万8682人。同級生の数も多く、同年生まれの出演者からは、一学年のクラス数も二桁だったと明かされた。

渡辺は「私は渡辺という名前なんですけど、1クラスに4人は当たり前にいましたし、だから、上の名前で呼ばれるってことはほとんどないですよね。で、私女子校だったんですけど、高校時代は1年、2年、3年に、私と同じ名前のワタナベエリコが1人ずついましたので、もう本当に…何ていうふうに区別していいのかわからない」と語った。

そのため、渡辺は「私、ジョン・レノンに似ていたので、あだ名がジョンって。それで呼び分けをしてもらっていました」とビートルズのジョン・レノンからあだ名が付けられたと明かした。

さらに、「落研に入っていたので、ジョン・のれんという名前で。今はあだ名がダメとかっていう話がありますけど、あだ名なしではやってられないくらい人数が…」と振り返っていた。

明石家さんまも「そうか、名字、名前が一緒の人が何人もいるから」と言うと、マツコ・デラックスも「下の名前のバリエーションもなかった」とうなずいていた。