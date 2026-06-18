元広島で野球評論家などを務める安部友裕氏（36）が18日、BS10の野球トークバラエティー「生放送！ダグアウト！！！日本生命セ・パ交流戦2026振り返りSP」（後9・00）に生出演し、交流戦で活躍が目立った打者について語った。

番組では、視聴者投票で選ばれた「日本生命セ・パ交流戦」のMVPを各球団ごとに発表。交流戦初優勝を果たした西武からは、NPBの交流戦MVPと同じ長谷川信哉外野手、2位だった日本ハムからはレイエス内野手の名が、それぞれ挙がった。

出演者には、それぞれ印象に残った選手について聞かれた。安部氏は、元ヤクルト監督の真中満氏と同じく、ロッテの西川史礁を挙げた。西川は交流戦で12球団トップタイの23安打をマーク。打率も.329と高水準を保った。

安部氏は、西川の素質に大学時代から気づいていたという。「広島の番組で、“（広島は）彼をドラフト1位指名した方がいい”って言ったんですよ。絶対彼だって言ったんですよ」。さらに「大学生の時に。大学生とプロが混ざったジャパンで、凄いスイングをしていた」と理由を説明した。しかし、「絶対、彼一本だって言ったんですけどね…はい」と、しょんぼりした様子で続けた。

すると、真中氏からは「誰に言ったの？広島のスカウトとか関係者に言ったの？」と質問が。安部氏は「それは言わないです、言わないです。番組で言っただけです」と明かし、「独り言です。野次馬なんで…」と自虐的に続けた。

安部氏には、当時の豪快なスイングが印象に残っているという。「あのスイングをできるのは、カープの選手に少ないんで。強く、後ろからバチッと振れる選手ですね。欲しかったですね、和製4番」と、広島が逃した大魚を悔やんでいた。