◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は日本時間18日、大会7日目を終えて、全12グループの第1節が終了しました。

F組の日本は、15日に強豪オランダと対戦。2度のリードを許しますが、中村敬斗選手の得点や、後半終了間際には小川航基選手のヘディングが鎌田大地選手の頭に触れゴールネットを揺らすなど、2-2の引き分けで貴重な勝ち点1を獲得。同組ではスウェーデンがチュニジアを5-1で下して首位発進となりました。

今大会は出場枠が増えて、史上最多48チームが出場。アジア勢は9チームが出場しています。A組の韓国がチェコに2-1、D組のオーストラリアがトルコに2-0で勝利するなど、1日目から6試合連続無敗を記録。第1節を終えてアジア勢は2勝4分3敗でした。

各グループ第2節は、日本時間19日から開催。A組では初戦白星を飾ったメキシコと韓国が激突します。B組は第1節で2試合ともに引き分けとなっており、どこが抜け出すのか。日本は21日に初戦で大敗し、電撃監督交代もあったチュニジアと激突します。

▽グループステージ第2節日程 ※日本時間【A組】19日チェコ−南アフリカメキシコ−韓国【B組】19日スイス−ボスニア・ヘルツェゴビナカナダ−カタール【C組】20日スコットランド−モロッコブラジル−ハイチ【D組】20日アメリカ−オーストラリアトルコ−パラグアイ【E組】21日ドイツ−コートジボワールエクアドル−キュラソー【F組】21日オランダ−スウェーデンチュニジア−日本【G組】22日ベルギー−イランニュージーランド−エジプト【H組】22日スペイン−サウジアラビアウルグアイ−カーボベルデ【I組】23日フランス−イラクノルウェー−セネガル【J組】23日アルゼンチン−オーストリアヨルダン−アルジェリア【K組】24日ポルトガル−ウズベキスタンコロンビア−コンゴ民主共和国【L組】24日イングランド−ガーナパナマ−クロアチア