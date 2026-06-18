X JAPANのYOSHIKIが18日、都内で、社会活動団体「グローバル・シチズン」が主催するチャリティー音楽イベント「Global Citizen Live：TOKYO」に出演した。同イベントは社会活動の1つで、日本で行われるのは初めてとなる。

ドラムセットの椅子に立ち上がってオーラ全開に登場すると、圧巻のドラムソロと「Forever Love」のピアノ演奏で幕開け。拍手が鳴りやまぬ中、「スペシャルゲストが来ています。親友のMIYAVI！」と呼び込むと、2人で疾走感あふれる新曲を披露。

さらにL'Arc〜en〜Cielのボーカルhydeもサプライズで登場し、3人でアニメ「進撃の巨人」テーマソングにもなった「Red Swan」を超豪華パフォーマンス。会場からは絶叫にも近い歓声が上がった。YOSHIKIが「よく来てくれましたね」とねぎらうとHYDEは「急でしたね、1週間前です」と笑った。

YOSHIKIは「いきなりドラムソロからやった。こんなの初めて。AIさんのファンも、千葉雄喜さんのファンも、＆TEAMさんのファンにも楽しんでもらおうと、最初から全力で行きたいと思って」とこの日出演したアーティストにリスペクトも込め、一切の妥協を許さない鳥肌モノのパフォーマンスを届けた。

これでは終わらず、黒夢の清春もサプライズ登場し「紅」「Rusty Nail」をコラボ披露した。最後は「今の世の中に永遠の雨を降らせてくれるとうれしいです」と呼びかけ、ソロで「ENDLESS RAIN」をピアノ演奏し、観客が大合唱。時に熱狂し、時に聞き入り、YOSHIKIとゲストが生み出す最高の音楽に会場は酔いしれた。