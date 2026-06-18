9月から開催される『ルーヴル美術館展 ルネサンス』の記者発表会が18日に、都内で行われ、展覧会のアンバサダーで音声ガイドを務める北川景子さんが登場しました。また、本展覧会のテーマ曲は、ピアニスト・角野隼斗さんの『Forma』に決定しました。

■角野隼斗が作曲・演奏『Forma』意味は…

イベントでは角野さんからの動画コメントが流れました。「皆さまこんにちは、展覧会テーマ曲『Forma』を作曲・演奏しました、角野隼斗です」と挨拶。

続けてテーマ曲のオファーについて「僕自身パリに留学していたこともあって、ルーヴルは何度も訪れましたし、ルネサンスというものも、自分自身が芸術と科学の関わりに興味を持っているところがあり、いろんな意味でぜひやらせていただきたいなと思って、受けさせていただきました」と話しました。

タイトルはラテン語で「形」を表す『Forma』。

角野さんは楽曲について「ピアノの一音ひとつひとつが、声部のひとつひとつが、線となって、それが形づくって、そこから輪郭が浮かび上がるような、そういったイメージを持ちながら、それがひいてはルネサンス時代に花開いた、さまざまな形を表す芸術とリンクしてもらえればいいなという思いで作りました」とコメントしています。

角野さんは、幼少期からピアノを学び、開成高等学校、東京大学工学部を経て、東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程を修了。ピアニストとしては、名門オーケストラと共演し、世界中でコンサートを開催するなど活躍しています。また、かてぃん（Cateen）名義で活動するYouTubeチャンネルの登録者数は、150万人を超えています。

『ルーヴル美術館展 ルネサンス』会期：9月9日〜12月13日、会場：国立新美術館