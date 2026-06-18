現在公開中の映画『Michael／マイケル』の映画化・舞台裏を主演のジャファー・ジャクソンさん、監督のアントワーン・フークアさん、そしてプロデューサーのグレアム・キングさんの3人が語ったインタビュー映像が公開されました。

映画は今月12日に公開され、週末の3日間で67万2056人を動員し、興行収入10億9002万3220円を記録。動員・興行収入ともに2026年公開の邦画・洋画実写映画No.1となりました。

マイケル・ジャクソンさんを演じた、マイケルさんのおいジャファーさんは作品について、「マイケルを題材にした作品はたくさん作られてきたけどこれほど個人的な視点は初めてだ。彼がスターになる前の知られざる一面が描かれている」と説明。続けて、「だから観（み）た人は驚くんじゃないかな。初めて知ることだらけだからね」と話しました。

また、プロデューサーのグレアム・キングさんは「私生活は謎だったから知らない人が多いが、『スリラー』制作時は、まだ実家暮らしだったんだ。信じられないが、事実だ。そういう知られざる一面を見せることに意味があるんだ」と語っています。

さらに、フークア監督はジャファーさんについて「ジャファーは“優しいライオン”だ。優しい顔の裏で懸命に牙を研いでいる。ダンスも歌も演技も何もかも本当にすばらしかった」と絶賛しています。

そして、撮影初日に挑んだ名曲『バッド』撮影シーンでは、エキストラやスタッフを含めて1000人以上が集結。ジャファーさんは、「初日にステージに上がった時セットのエネルギーと勢いに圧倒されたのを覚えてる。“ついに始まった”と実感した。そして音楽が流れた瞬間に“最高のショーをするぞ”と腹を決めた。監督に準備はいいかと聞かれ笑顔を返したのを覚えてる」と撮影を振り返っています。

主演俳優、監督、プロデューサー3人が、それぞれの視点から映画の魅力や制作の裏側を明かしています。