歌手の田原俊彦（65）が18日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演。アイドル時代に愛ある叱咤激励をしてくれた大女優を明かした。

歌って踊れるアイドルとして大人気で、俳優としても数々の映画やドラマに出演し「教師びんびん物語」シリーズなどヒット作を生みだした。

大物俳優との共演も多く、印象に残る現場を聞かれると「山岡久乃さんにいつも“アンタ調子に乗ってんじゃないわよ！忙しいからって！”と愛のムチを…口とは裏腹に愛のある叱咤激励をしてくれたのを覚えていますね」と回顧。1999年に亡くなった女優の山岡久乃さんとは80〜81年放送のTBSの連続ドラマ「心」で共演した。

2009年に他界した俳優の森繁久彌さんとは87年のドラマ「森繁久彌の七人の孫」で共演。「森繁さんが緑山スタジオに入ってくる時になぜか急に廊下に赤いじゅうたんがパッと敷かれる。何だこれと思ったら森繁さんが入ってくる。みんなお迎えに行って」と当時目撃した光景を明かす。「森繁さん明らかにつっかえたしおかしい間なのに（監督が）“OKです”って。カンペみたいのありましたからね」と笑いながら本番を振り返りつつも、「やっぱすげえなあって」とベテランの自然な演技に感銘を受けたことを明かしていた。