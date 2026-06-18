歌舞伎俳優の尾上松也さん（41）が、映画『八つ墓村』（9月18日公開予定）で、金田一耕助を演じることが発表され、コメントを寄せました。

シリーズ累計発行部数5500万部を超える、作家・横溝正史さんのベストセラー小説『八つ墓村』。今回、『呪怨』シリーズなどを手掛けた清水崇監督により、人気キャラクターの“金田一耕助”の登場から80周年という節目に完全新作として映画化されます。

歴代、様々な俳優が演じてきた名探偵・金田一耕助を演じる松也さんは、「まさか自分が金田一耕助役をやらせていただける日が来ようとは想像もしておりませんでしたので、とても驚きました。撮影をしている期間も、日に日に喜びが増すばかりでした。今回は清水崇監督の元で、新たな『八つ墓村』が誕生し、今までになかった視点・演出で横溝正史先生の名作が作り上げられているかと思います」とコメント。

また、今回共同脚本も担当する清水監督は、「偉大な原作、幾多の映像化、たくさんの原作ファン、金田一ファンに恐縮しつつ、覚悟して新たな『八つ墓村』、金田一像に臨みました。新解釈やオリジナル展開を盛り込みながらも、現代にこそ通じる人の闇と業を描いたつもりです。恐ろしいのは祟りか呪いか？人と世の不可思議に挑む金田一の新たな姿を楽しんでいただけたら幸いです」とコメントを寄せました。

また、金田一耕助以外の主要キャストも発表され、奥智哉さんが井川辰弥役を、堀田真由さんが森美也子役を、そして高島礼子さんが田治見小竹・小梅役（二役）を担当。さらに、滝藤賢一さんが、田治見久弥・要蔵役（二役）で出演します。