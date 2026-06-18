夫に見切りをつけて、言われたとおりママ友を作ることに！

そして一歩踏み出してみると、意外とすんなりママ友ができたんです。

共通点がたくさんあって、おまけに美人。そんな彼女とどんどん親しくなっていったのですが…!?

>>【まんが】夫がママ友に恋をした!?

(ウーマンエキサイト編集部)