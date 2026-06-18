ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「子育ての愚痴ならママ友に言えよ！」夫に一蹴された妻はどうする…… 「子育ての愚痴ならママ友に言えよ！」夫に一蹴された妻はどうする…？ 知り合いゼロの転勤先でワンオペ育児を押しつけられた妻の限界 「子育ての愚痴ならママ友に言えよ！」夫に一蹴された妻はどうする…？ 知り合いゼロの転勤先でワンオペ育児を押しつけられた妻の限界 2026年6月18日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫に見切りをつけて、言われたとおりママ友を作ることに！そして一歩踏み出してみると、意外とすんなりママ友ができたんです。共通点がたくさんあって、おまけに美人。そんな彼女とどんどん親しくなっていったのですが…!?>>【まんが】夫がママ友に恋をした!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫がママ友に恋をした!? 「今焦ったよね…？」 女の勘は正しかった!? 1年付き合った彼が既婚者だったなんて…違和感をスルーした代償が大きすぎる オートロック越しの恐怖…自宅前に現れた元夫と義妹に戦慄【私が義妹と縁を切った理由 Vol.169】