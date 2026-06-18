日経225先物：18日22時＝400円高、7万1640円
18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比400円高の7万1640円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては586.51円高。出来高は6819枚となっている。
TOPIX先物期近は4099.5ポイントと前日比23.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.32ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71640 +400 6819
日経225mini 71645 +405 101120
TOPIX先物 4099.5 +23.5 6306
JPX日経400先物 37210 +110 242
グロース指数先物 700 +5 195
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4099.5ポイントと前日比23.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.32ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71640 +400 6819
日経225mini 71645 +405 101120
TOPIX先物 4099.5 +23.5 6306
JPX日経400先物 37210 +110 242
グロース指数先物 700 +5 195
東証REIT指数先物 売買不成立
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