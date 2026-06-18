　18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比400円高の7万1640円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては586.51円高。出来高は6819枚となっている。

　TOPIX先物期近は4099.5ポイントと前日比23.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.32ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71640　　　　　+400　　　　6819
日経225mini 　　　　　　 71645　　　　　+405　　　101120
TOPIX先物 　　　　　　　4099.5　　　　 +23.5　　　　6306
JPX日経400先物　　　　　 37210　　　　　+110　　　　 242
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　+5　　　　 195
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース