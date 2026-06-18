NHKの林田理沙アナウンサー（36）がサックス奏者の上野耕平（33）と再婚していたことが18日、分かった。関係者などによると、林田アナは妊娠しており秋頃に出産予定だという。

林田アナは「ニュース7」や「ニュースウオッチ9」などを担当後、現在は「サタデーウオッチ9」でメインキャスターを務めるエース的な存在。22年に一般男性と結婚したが、離婚していた。

NHKは日刊スポーツの取材に「職員個人に関することについてはお答えしていません」。上野の所属事務所は「プライベートな事柄に関しましては、お答えする立場にございません」と答えた。

上野は茨城・東海村出身。8歳から吹奏楽部でサクソフォンを開始。東京芸大卒。11年に第28回日本管打楽器コンクールサクソフォン部門で、史上最年少で第1位と特別大賞を受賞。メディアにも多く出演する日本を代表するサックス奏者。趣味は鉄道、車。自身の公式サイトのメイン写真は名前にちなんで、上野駅のホームでサックスを持つ写真を使用。随所に電車の車両や路線図などをデザインしている「鉄ちゃん」だ。昨年12月に自身のSNSで相手を明かさないで結婚を発表していた。