22歳の宇野禅斗がドイツ移籍

海外サッカーのドイツ1部・ボルシアMGは、J1清水エスパルスから22歳MF宇野禅斗を獲得したことを発表した。クラブ公式Xではドイツに到着した宇野の様子を公開。ワールドカップ（W杯）期間真っ只中の発表で、ファンからは「世界で輝いておくれ」「またブンデスに日本人」といった声があがっている。

日本代表FW・町野修斗らが所属するボルシアMGの日本版公式Xは「グラードバッハへようこそ 清水エスパルスから宇野禅斗を完全移籍で獲得！」と記して、契約書にサインした際とみられる写真を公開している。背番号は47番で、契約期間は2030年6月30日までとなっている。

同Xは宇野（うの）の名前にかけて、世界的人気のカードゲーム「UNO」をプレーする関係者の元を宇野が訪ねる不思議な動画や、ホームスタジアムであるボルシア・パルクで自撮りする宇野の姿などを公開した。

本人の「ブンデスリーガでプレーすることをずっと願っていた。この新しい挑戦にとても喜んでいるよ」というコメントも紹介している。

青森山田高出身の宇野は、町田を経て2024年に清水へ育成型期限付き移籍で加入。豊富な運動量やボール奪取力を武器に活躍し、昨年夏に開催された東アジアE-1サッカー選手権では日本代表デビューも果たした。

日本人ファンからは「宇野くんホント頑張って！！」「なんだか顔付きが変わった気がする」「4年契約の完全移籍ということで中々評価されているのではないだろうか」「4年契約なの！？ すご！！」「宇野くん怪我で破断しなくてよかった ファイトやで」「またブンデスに日本人が1人」「楽しみすぎるよね。どんどん成長してってほしい」「世界で輝いておくれ」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）