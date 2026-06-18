ロッテの元エースで独立リーグ栃木の成瀬善久投手（40）が18日、BS10の野球トークバラエティー「生放送！ダグアウト！！！日本生命セ・パ交流戦2026振り返りSP」（後9・00）に生出演し、NPB時代に感じた日本生命セ・パ交流戦に対する意識の違いについて経験談を語った。

番組では、今年の交流戦を生放送で振り返った。西武が14勝3敗1分けで初優勝し、2位ソフトバンク（14勝4敗）、3位日本ハム（同）と、パ・リーグが上位を占めた。セ・リーグは巨人の4位（10勝6敗2分け）が最高だった。パの球団が合計65勝を挙げたのに対し、セの球団は39勝（4分け）に留まり、パ球団の強さが際立った。

成瀬はロッテに11年、オリックスに1年在籍。一方でヤクルトにも4年在籍しており、両リーグを経験している。当時の別リーグ球団に対する意識には、明確な違いがあったという。

「パ・リーグはセが得意というか、嫌がっていない。ロッテ、ヤクルトに行かせてもらいましたけど、ロッテにいた時は、たとえば最下位でも、ここで巻き返すチャンスなんですよ、交流戦が」。ところが、「逆にヤクルトに行った時に、ソフトバンクと対戦した時に、選手みんな“やべえよ、あの打者やばくない？”ってみんな言うんですよ」と、対照的な空気感だったことを明かした。

もちろん、それが得意、苦手の意識に直接結びつくことではないが、「僕はずっとロッテにいたので、そういうイメージじゃないんですけど、まさかそうやって聞くとは思わなかった。それくらい、たぶんちょっと（セ球団がパ球団を）上に見ていた」と驚きを口に。「当時です。そういう感じがあったのかなと」と補足した。