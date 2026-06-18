首相周辺が「大きなストーリーの中での戦略外交だった」と振り返る、高市首相のイギリス・イタリア訪問と、フランス・エビアンでのG7サミット出席。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意直後の重要局面で、高市首相はどう振る舞ったのか。今年3月のワシントン訪問でトランプ大統領には「停戦合意までは難しい」と伝えた自衛隊派遣がいよいよ現実味を帯びる中、重い宿題も背負った。その舞台裏を解説する。（政治部官邸キャップ・矢岡亮一郎）

■主役はトランプ大統領…「G6＋アメリカ」

G7サミット開幕まで2時間。イタリア・ローマから高市首相を乗せたJALの最新鋭エアバスA350-1000型のチャーター機は、スイス・ジュネーブ空港の上空を旋回していた。関係者によれば、アメリカ大統領専用機・エアフォースワンの「予備機」と着陸の時間が重なり、予備機が優先されたためという。

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■トランプ大統領の「Happy Birthday」

主役はトランプ大統領。圧倒的な政治パワーを持つアメリカは、近年のサミットで独善的な振る舞いを見せる。自国第一主義を優先し、サミットの理念である「多国間協調」は軽視されてきた。G7は「G6＋アメリカ」と揶揄（やゆ）される中で、高市首相は「2つの提案」を外交カードとして握りしめ、エビアンの会場に向かった。

首相車列でスイス・フランスの国境を越え、1時間あまり。レマン湖が眼下に広がる20世紀初頭に宮殿だったホテル・ロワイヤルに到着。議長国フランスのマクロン大統領夫妻に出迎えられ、午後8時から夕食会が始まった。高市首相の右隣にはイタリア・メローニ首相、左隣にはEUのフォン・デア・ライエン委員長と、女性3人が並んだ。サミット外交筋によれば、夕食会の冒頭、各国首脳が前日14日が誕生日だったトランプ大統領にお祝いのメッセージを次々に伝え、雰囲気は一気に華やいだ。トランプ氏は、直前にイランとの戦闘終結に向けた覚書の合意にこぎ着けていて、これも上機嫌を下支えした。G7首脳は、中東やウクライナなど地域情勢から経済安全保障まで2時間近く意見交換し、かなり盛り上がったという。

■高市首相 対中国「最大のカード」

G7サミット初参加の高市首相。この夕食会で、早々に手持ちの「最大のカード」を切った。レアアースなど重要鉱物の「共同備蓄構想」。半導体などに欠かせない重要鉱物は中国が圧倒的世界シェアを握り、輸出規制していることはG7各国「共通の悩み」となっている。高市首相は、安定供給につなげるため共同で備蓄していこうと具体的政策で呼びかけた。日本は2012年の尖閣国有化以降、中国から重要鉱物の対日輸出規制に悩まされ続けてきた。一方で、独立行政法人「エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）」が備蓄のノウハウを蓄積し、G7で唯一、重要鉱物の国家備蓄制度を持っている。

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■中国の「輸出規制」への対抗策でG7一致

政府関係者は語る。「欧米各国は、巨大市場を持つ中国に対して正直、温度差がある。ただ、必ずしも中国市場の魅力だけで中国を見てはいけない、という意識に変わりつつある」。高市首相は、中国自体を批判するのではなく、「輸出規制」を批判した。首相周辺は、「輸出規制が中国の問題、という事実は各国が理解している。日本は中国の悪口ではなく輸出規制という客観的課題を指摘した。それが賛同を広げた要因だ」。別の首相周辺も「日本が中国の悪口を世界にふりまいている、という形にはしたくなかった。中国の具体的行為を指摘したまでだ」

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■高市流コミュニケーション 首脳談議で輪の中心に

2日目の16日、午前9時すぎ。高市首相ら多くの首脳は、待ちぼうけを食らっていた。9時開始予定のウクライナ情勢のセッション。招待されたゼレンスキー大統領がフランス・マクロン大統領と個別会談に臨み、トランプ大統領も遅れる中、会場では高市首相、イタリアのメローニ首相、イギリスのスターマー首相ら残りの首脳が30分以上立ち話する場面があった。通訳を脇に、笑顔で談笑。時折時計を気にする仕草も見せながら、首脳同士のさりげないコミュニケーションで信頼関係を深めた。とりわけサミット前に訪れたイタリアでもメローニ首相との「サナエ・ジョルジャ」関係は、相性の良さをうかがわせた。

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■日米首脳が「懇談」自衛隊派遣は話題にならず

一方、日本政府はトランプ大統領との首脳会談の実現をギリギリまで模索した。外務省の日米関係担当の課長も現地入りし、会談に備えた。ただ「トランプ大統領の頭の中は中東でいっぱい」（首相周辺）で、オブザーバー参加したカタールやUAEがトランプ氏の数少ない時間枠を埋めていく。結局、高市首相は、2日目午前中のウクライナ情勢のセッション終了後、トランプ大統領と接触、「懇談」という形で二人の個別のやりとりが実現した。同席した佐藤官房副長官によれば「多くの首脳がトランプ大統領に声かけをするような状態だったが、高市首相との懇談を優先する感じだった」という。日本政府は「自衛隊の派遣に関するやり取りはなかった」としている。

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■成果文書に“高市提案”「満額回答」も…宿題は自衛隊派遣

高市首相のエネルギーと重要鉱物をめぐる「2つの提案」は、成果文書にすべての要素が盛り込まれた。首相周辺は「満額回答」と胸を張った。重要鉱物に関連する文書では、「G7として恣意的な輸出制限を含む経済的威圧に深刻な懸念を表明」。また「各国が国内備蓄能力の開発と増強に取り組み、G7の間で協力の枠組みを立ち上げることを確認する」とした。中国とは名指しこそしないものの、対中国での「G7の結束」を高市首相がリードした形になった。一方で宿題も抱えた。アメリカとイランによる戦闘終結の覚書の合意直後、英仏独伊の欧州4か国は、早々に「ホルムズ海峡の安全確保」に関する共同声明を発出した。翌日には高市首相も「参加する」と明言。この声明は「機雷除去などの防衛任務に関与する」としていて、高市首相は今後、自衛隊派遣を本格検討という宿題を背負った。一方で共同声明には「各々の憲法上の要件に従いつつ」とも記されている。高市首相も閉幕後の会見で「憲法の範囲内で」と強調した。ある外務省幹部は「日本は他国に比べて、制約が圧倒的に多い。号令に合わせて動けるわけではない」と語っている。