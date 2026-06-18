【アムステルダム＝狩野洋平】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は１７日夜（日本時間１８日未明）、アムステルダムの王宮で開かれたウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会に臨まれた。

紡がれてきた両国の絆を確認し、永続的な友好を願われた。

天皇陛下は燕尾（えんび）服、皇后さまはイブニングドレスにティアラ姿で、リラックスした様子で国王夫妻とメインテーブルに座られた。

「長年にわたる交流は、両国政府と国民の類い希（まれ）なる熱意と努力の賜（たまもの）にほかなりません」。陛下は英語でのあいさつで４００年を超える両国の関係を振り返り、医療やスポーツなど近年の交流の深化を喜ばれた。

両陛下にとって、長女愛子さまを伴って２００６年に静養したオランダは特別な場所だ。今回も、王室の別荘に招かれ、国王夫妻とサッカー・ワールドカップの日本―オランダ戦を観戦された。陛下が試合について「大変良い試合になり、ピースフルな結果にホッとしました」と話されると、会場に笑顔が広がった。

陛下は友好の歩みを振り返る一方、「過去に苦難の時期があったことも、決して忘れてはなりません」と述べ、先の大戦で両国が敵対した記憶を次世代に伝えていく決意を語られた。

会場には、第２次世界大戦中、旧オランダ領のインドネシアで日本軍に抑留された引き揚げ者らで作る団体の関係者の姿もあった。

陛下は、「今なお当時の痛みを負い続けている人々がおられることに思いを致し、平和への努力を続けていかなくてはならない」と述べられた。あいさつは約１８分間にわたった。

これに先立ちスピーチに立った国王は、「両家の間にある深い友情、両国の間にある、歴史ある絆に感謝しております」と語り、日本語で「乾杯」と杯を上げた。

晩さん会には、オランダの王族や閣僚のほか、西部ハーグにある国際司法裁判所の岩沢雄司所長ら両国の約２００人が出席した。

両陛下は、晩さん会終了後、インドネシアからの引き揚げ者らの団体の関係者と懇談された。出席者からは両陛下による戦没者記念碑への供花や、この日の陛下のお言葉に対して謝意が伝えられたという。

皇室に詳しい河西秀哉・名古屋大教授は「陛下と国王が先の大戦の記憶の継承を願い、価値観を共有していることが際立った。お二人の未来志向の言葉からは、長年育んできた信頼関係がうかがえた」と話した。

平和への願い、示し続け

皇室は第２次世界大戦で敵対した日本とオランダ両国の融和に向け、平和への願いを示し続けてきた。

先の大戦中、日本軍はオランダ領だったインドネシアに侵攻し、軍人約４万人を捕虜にし、民間人約９万人を抑留した。食糧不足などで多くの犠牲を生んだ。

オランダ国内には反日感情が強く残った。１９７１年に昭和天皇が訪れると各地で抗議活動が起きた。王室は８９年の昭和天皇の大喪の礼への参列を見送った。９１年に来日したベアトリックス女王（当時）は晩さん会で、「あの戦争の年月の記憶を避けて通るべきではない」と厳しく指摘した。

和解の機運を高めたのが、２０００年５月の上皇ご夫妻の訪問だった。ご夫妻は戦没者記念碑の前で長く黙とうされた。欧州の王室に詳しい駒沢大の君塚直隆教授は「テレビ中継され、現地の複雑な対日感情が大きく和らいだ」と語る。

女王夫妻主催の晩さん会で、「皆で平和の努力を絶えず続けていかなければ」と述べられた上皇さま。その姿を見てきた天皇陛下は、皇太子時代から平和への強い思いを述べられてきた。

両陛下は１７日、戦没者記念碑の前で１分半の黙とうをささげられた。周囲は厳粛な雰囲気に包まれ、抗議の動きもみられなかった。側近は「戦争の傷を負い続ける人々への思いが表れていた」と語った。