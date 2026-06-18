第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の茨城大会の組み合わせ抽選が18日、水戸市内で行われ、今年4月に創部された四谷学院も参加した。

「四谷学院高等学校」は大手予備校の四谷学院が25年4月に開校した広域通信制の高校で、野球部は「甲子園と東大を目指す」ことをテーマに掲げる。オール1年15人の指揮を執るのは11年から15年間、日本ハムで選手教育ディレクターを勤めた本村幸雄監督。抽選の結果、初戦は5日につくば秀英と対戦することが決まり、谷内璃空（やない・りく）主将（1年）は「緊張よりワクワクする気持ちが強い。楽しく生き生きプレーしたい」と目を輝かせた。

四谷学院野球部には充実した環境が揃っている。本村監督に加え、プロトレーナーとして青柳晃洋（ヤクルト）らをサポートしてきた内田幸一コーチが就任し、指導体制はより盤石に。また寮では一人部屋が用意されているなど、施設面も充実している。谷内主将も「グラウンドも綺麗だし、寮もできたばかりで設備が良い」と語った。

チームの目標は甲子園優勝。「みんなが同じ目標を持って日々の練習をしている。チームワークが良い」と谷内主将は自信をのぞかせた。（片山 和香）