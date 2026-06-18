俳優の北川景子さん（39）が18日、自身がアンバサダーを務める『ルーヴル美術館展 ルネサンス』（国立新美術館で9月9日〜12月13日まで開催予定）の記者発表会に登場。作品の魅力について話しました。

展覧会では、フランス・パリにあるルーヴル美術館の作品から選び抜かれた約50点の貴重なコレクションたちが飾られます。その中でも注目されているのは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた『《女性の肖像》、誤って付された別称《美しきフェロニエール》』。傑作のひとつとして知られ、来日するのは今回が初めてです。

この作品を見た北川さんは「目力がすごかったですよね。すごく静かだけど強いって感じました」と圧倒された様子を見せました。

■北川景子、娘の描いた絵に「夫婦で画伯になるんじゃないか」

また会見で、最近娘が自身の絵を描いてくれると明かした北川さん。その絵について「絵を絵のままでわりと保管してたんですけど、額装してみたらいいんじゃないかって親バカなんですけど、夫婦で（娘が）画伯になるんじゃないかとかって言いながら額装するのがちょっと楽しいですね」と笑顔で振り返りました。

（6月18日放送『news every.』より）