歌手の田原俊彦（65）が18日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、超多忙だったアイドル時代を振り返った。

1980年に「哀愁でいと」で歌手デビューし、瞬く間にトップアイドルに君臨。歌番組のほかレコーディングやドラマ出演、ラジオ番組、取材と朝から深夜まで目の回るような忙しさだった。「バブルのど真ん中の時に27、28、29（歳）で一番元気いい時じゃないですか。死ぬほど遊びましたね。歌って踊ってせりふ覚えて、女の子と遊んでいました」と遊びにも全力だったという。

当時は疲れを感じず、「多分メンタルが相当強かったのと、僕自身が何か適当なんですよね」と振り返る。「仕事は絶対遅刻しないし穴開けないですけど楽天家的なところがあって、なるようになるわみたいな感じで。仕事はビッチリこなして夜な夜な遊びに行くっていうルーティン」と話した。

週刊誌に撮られることもしばしばで「死ぬほど撮られました。アハハハ！」とあっけらかん。「たくさん怒られました。会社からも当時仲良かった女性からもたくさん怒られました」と明かし、「みんな私が悪いんです」と頭を下げてスタジオの笑いを誘った。