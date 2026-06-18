群馬県の消防署職員の男が、元交際相手の女性に「話せますか？」などと交際や面会を求めるメッセージを繰り返し送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、館林地区消防組合邑楽消防署の職員・栗原弘樹容疑者（34）は、今月9日から17日までの間、元交際相手の30代の女性に「はっきりしてよ」「話せますか？」などと9回にわたりSNSでメッセージを送り、ストーカー行為をした疑いがもたれています。

17日に女性が「元彼氏から復縁を求めるメッセージがきて困っている」と警察署に相談があり、警察が女性のスマートフォンを調べたところ、栗原容疑者が面会や交際を求めるメッセージを繰り返し送っていたことが判明し、18日に逮捕に至りました。

調べに対し「間違いありません」と容疑を認めているということです。

館林地区消防組合は日本テレビの取材に対し「被害にあわれた方をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑と、ご心配をおかけしておりますことを深くおわび申し上げます。事実関係を確認したうえで、厳正に対処してまいります」とコメントしています。