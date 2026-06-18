国内最大級のファッションイベント『NAMICS presents TGC 新潟 2026』が7月18日に開かれるのを前に、新潟市内の高校でうれしいサプライズ発表があった。エンターテイメントを通して地域を盛り上げてほしいと高校生たちに期待がかかっている。

■万代高校ダンス部へサプライズ発表

新潟市立万代高校。放課後、教室に集められたのは、ダンス部の生徒たちだ。

ヒップホップ系ダンスを得意とする万代高校ダンス部。大会や地域のイベント出演に向けて日々練習を重ねている。



この日は、1・2年生の部員21人が“新体制の打ち合わせ”ということで集められたが、実は、これは嘘。



本当の理由は、7月18日に開催される『NAMICS presents TGC 新潟 2026』への出演決定の発表だ。

思いがけないサプライズに、うれし涙を流す生徒の姿も。

■DreamAmiさんとコラボ！

ただ、サプライズはこれだけではない。



元E‐girlsのDreamAmiさんとのコラボレーションが発表されると生徒たちの喜びは最高潮に。

顧問の清水知子先生は「しっかりと準備をするのはもちろんだが、ダンス部の品格を傷つけないように、きちんとした責任を持った行動をしてほしい」と呼びかけた。



さっそく、ステージ本番に向けてのミーティングを始めた生徒たち。

挨拶や練習態度など基本的な姿勢について改めて話し合い、結束力を高めたようだ。

■大舞台に向け意気込み！

入部してまだ2カ月の1年生・萱森彩姫さんは「まだダンスに慣れていないというか、あまり上手に踊れていないので大きなステージに出るのはすごく緊張するが、少ない時間で練習していきたい」と意気込んだ。





一方、池田結望部長は「とてもうれしい。実感が湧かない。みんなで仲良く明るくできるように頑張りたい」と興奮気味に話した。

TGC実行委員会の青柳遥奈さんは「TGCのようなイベントに自らが出演する機会はあまりないと思う。新潟にいながらもこういった経験ができるんだという思い出につながるとうれしい」と話した。

1・2年生で迎える初めての大舞台。フレッシュなパフォーマンスで地域を盛り上げてくれることが期待される。