お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦が、１８日に生放送された大阪・ＡＢＣラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」（木曜・正午）に出演。今月２日に肺炎のため亡くなった元プロボクシング世界王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）の数々の伝説を振り返った。

ガッツさんには「だいぶお世話になった」という増田が強烈に思い出すのが、２００１年の読売テレビ「上方お笑い大賞」話題賞の授賞式。祝辞のサプライズゲストとして登場し、司会の上沼恵美子から「どうですか、彼らは」と問われると「前途多難ですよ、彼らは」と「前途洋々」と言い間違え、上沼からツッコまれまくったという。ちなみに、”ますおか”は翌年の「Ｍー１グランプリ」で優勝している。

「テレビは緊張する」というガッツさんも、ますおかの２人とは「彼らと仕事をすると緊張をほぐしてくれる」間柄で、「（だから）非常にやりにくい！」。どこまでも真逆の答えがあったという。

関西テレビの情報番組「痛快！エブリデイ」（９３〜０８年）の企画では、ますおかとガッツさんの３人で旅のロケに。地方の動物園のふれあいコーナーで、「かわいいな〜」と動物と触れあっていると、ガッツさんが突然、ウサギにあげるえさを食べ始めたという。「味見だ！」というガッツさんに「大丈夫ですか」と聞くと「ウサギが食べていいなら人間でも。結構いいもん食ってるな」と平然とした顔だったという。

Ｍー１優勝を機に上京した際は、ガッツさん行きつけのイタリアンレストランで計９人で食事。ガッツさんが店員に「このサラダ、（一皿で）何人前？」と問い「３人前です」と聞くと「じゃあ、９個ちょうだい」と、２７人前のサラダでテーブルがあふれかえったという。思わずガッツさんも「多いな。ちょっと多いな」。増田は「生でガッツ伝説をみせてくれた」と回顧した。

元雨上がり決死隊の蛍原徹らと並び、芸能界屈指の「北の国から」ファンの増田。同ドラマに出演していたガッツさんはこれまで「北の国から」の話をあまりしたがらなかったという。その理由が「一言、『オレ、寒い場所が苦手なんだ』」。それでも今年はドラマ放送開始４５周年。「この番組に来てもらいたい」と思っていたが、体調不良は耳に届いており、近しい人も「ラジオの生放送は心配」ということでオファーを断念したという。訃報は「めちゃくちゃショック」という増田は「断られていてもオファーすればよかった。気持ちだけでも伝わっていたはず」と悔しがっていた。