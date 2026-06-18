「あんなに怖かった父親なのに」久しぶりに向き合う父はすっかり老いていた／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
葉月圭太は、不機嫌で暴力的な態度が娘を怯えさせ、娘の行動に悪い影響が出ていると妻の香代に指摘されます。最初はその指摘を認めなかった圭太でしたが、その様子が映り込んだ動画を香代から送りつけられます。
そんな折、妻の香代は切迫早産で入院。ワンオペで娘のユイの世話をしていると、公園でユイの問題行動を目の当たりにします。その姿はかつて恐れていた圭太の父の姿に似ていました。圭太はこれをきっかけに自分の行動を見直すようになります。
最初は慣れないワンオペにイラついてユイを怯えさせていた圭太でしたが、不機嫌な行動を自制し、娘の行動を見守るうちに、次第に打ち解けていきます。大好きなアニメの話題をきっかけにユイも笑顔を見せるようになり、圭太はユイとアニメのレシピでプリンバナナトーストを作ることを約束したのでした。
そんな中、圭太は叔母の夕子とグループホームにいる父親との面会に出かけます。
子どもの頃から恐れていた父親へのわだかまりを、ようやく圭太は捨てることができました。知らぬ間に受けていた父親からの影響を省みることで、娘との向き合い方も変わってきたようです。
父娘で作ったプリンバナナトーストは失敗したようですが、ふたりにはいい思い出になったようですね。
著＝とげとげ。