ただ勝ちたいだけではない。積み上げてきた思いまで乗せた祈りの表情だった。

【映像】美人ポーカー俳優、崖っぷちでみせた“女神級”ビジュアル

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第10回が6月13日に配信。“うだちー”こと羽田千夏が敗者復活戦の崖っぷちでオールイン勝負に挑むと、祈るようにボードを見守る美しい表情が視聴者の胸を打った。

この場面では、初参戦の西野夢菜が首位を走り、ちーぴょんが2位で続く展開。第1回から参戦している羽田は3位から挽回を目指していた。ここで羽田にスペードとハートの「AQ」が入る。強い手だけに、そのまま相手が現れず終わる可能性もあったが、ちーぴょんがダイヤとクラブの「AK」で参戦。羽田にとってはキッカーで上回られている苦しい形となった。

この展開に、実況のテツヤは「終わりではなかった」と場の緊張感を高めた。ちーぴょんは迷わずオールイン。解説のAmuも「エグい」と声を上げた。

羽田は身を乗り出すようにしてチップを確認。テツヤは「『AK』に見えますかね？」と羽田の思考を探り、Amuもこのコールの難しさを解説しながら見守った。羽田の決断はコール。負ければここで敗退となる大勝負だ。テツヤは「『AK』が勝つと、うだちーがここから去ります！」と状況を伝えた。

羽田はすぐに両手を前で組み、目を閉じて祈るようなポーズ。ちーぴょんも同じように手を組み、ディーラーの手元を見つめた。すべてを受け入れるように祈る羽田の美しい表情に視聴者も息を呑む。

フロップは全てクラブの「7」「A」「3」。両者に「A」のペアができたが、キッカーはちーぴょんが上。さらにちーぴょんにはクラブがもう1枚出ればフラッシュという可能性も生まれ、羽田は苦しい状況に追い込まれた。その後も羽田が逆転するカードは現れず、リバーのスペードの「10」でも状況は変わらなかった。羽田は敗退が決まると、無言で席を立った。

人気者“うだちー”のAQOPシーズン3が、ここで終了。試合後のインタビューでは「（先に敗者復活戦で敗退した）ちょめさんのスタックを決勝まで持っていけなかった」と悔しげに語り、最後の「AQ」については「さすがに降りていられないので、しょうがないかな」と振り返った。

第1回、第2回と続けて参戦し、数々の名勝負を残してきた羽田。その敗退は、本人だけでなく、長く見守ってきたファンにとっても大きな出来事だったに違いない。祈る姿まで美しかったうだちーが、最後までAQOPらしいドラマを残し、テーブルを去った。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人と敗者復活戦を勝ち上がった2人の合計8人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）