漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』。その『ファイナリスト発表記者会見』が17日に行われ、決勝に進んだ8組が意気込みを語りました。

2回目の開催となるこの大会。決勝戦はファーストステージとセカンドステージに分かれていて、ファーストステージでは、漫才・コントどちらかを各出場者が選択します。

セカンドステージでは、点数の低い順に、もう片方のネタを披露します。ファーストステージは8組のうち上位5組がセカンドステージへ進出し、下位3組はその時点で敗退に。勝ち上がった5組でセカンドステージを戦い、優勝者には賞金1000万円が贈呈されます。

今回、決勝戦に進んだのは、ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズ（エントリー順）の8組です。

■前回王者ニッポンの社長・辻クラシックがアドバイス

会見には、前回王者のニッポンの社長が優勝トロフィーを持って登場。MCの陣内智則さんから、優勝後の変化について聞かれると「CMや、まだ出たことがなかったテレビ番組など、いろんなお仕事をさせていただきました」と報告。

辻クラシックさんは、2025年の決勝戦に大好きなゲームシリーズ『龍が如く』グッズを身に着けて出たことがきっかけで、『龍が如く』スタジオ最新作への出演が決定したことを明かし、今年のファイナリストたちに向けて「いろんなグッズを付けて出たほうがいい。夢がかなうかも」とアドバイスを送りました。

■ななまがり・森下「パラレルワールドから来ました、大谷真美子です」

唯一の2年連続ファイナリストとなったのが、ななまがり。森下直人さんが「パラレルワールドから来ました、大谷真美子です」とボケながらあいさつ。初瀬悠太さんも、決勝6位を勝手に『TCクラクション』と決めつけるボケを繰り広げました。

■蛙亭・イワクラ「今年1年ここに懸けてきた」

また、蛙亭のイワクラさんは「今年1年ここに懸けてきた」と明かし「熱い気持ちをぶつけることができたので、それがここに来られた理由かな」とコメント。中野周平さんは「めっちゃうれしいです」と喜び「ライバルは全員ですね〜」と語りました。

■ダンビラムーチョ・大原「日テレが大好きで」

そして『M-1グランプリ2023』、『キングオブコント2024』に続きトリプルファイナリストになったダンビラムーチョ。大原優一さんは「日テレが大好きで、優勝したら『速報！歌の大辞テン!!』（2005年に終了）に出たい」とボケました。

■TCクラクション・坂本No.1「さすがに夢つかまないと！」

TCクラクションの古家曇天さんは「ここまでトントン拍子で来ました」とコメントすると、坂本No.1さんが「来てないよ！ 20年やってんだろ！ さすがに夢つかまないと！」と持ち前のハイテンションな大声でツッコミました。

■異色のコンビ・今夜も星が綺麗 ヒロ・オクムラ「絶対89点以上とりたい」

事務所が違うピン芸人同士という異色のコンビ・今夜も星が綺麗。『R-1グランプリ2025』のファイナリストでもあるヒロ・オクムラさんは、「絶対89点以上とりたい」と、『R-1』で陣内さんが付けた点数を引き合いに出して意気込みます。

“二重衝撃人”と書いた旗を持参した三福エンターテイメントさんは、「旗の声が聞こえる」と言い出すと、旗の裏側に書かれた言葉「やったぁー」を見せつける手の込んだボケを披露しました。

■滝音「コントの機会も増えました」 二刀流に自信

滝音のさすけさんと秋定遼太郎さんは「漫才をすることが多いので、軸足は漫才」としながらも「（六本木に）コントの劇場ができたので、コントの機会も増えました」と、漫才・コントどちらにも自信をのぞかせます。

■ドンデコルテ＆ビスケットブラザーズが意気込み

そして『M-1グランプリ2025』で準優勝、渡辺銀次さんが『R-1グランプリ2026』で準優勝と、勢いに乗るドンデコルテ。小橋共作さんは「今、僕らが一番じゃないですか」と発言しますが、銀次さんが「浮き足立ち具合がすごい、人間がダサい！」と説教。さらに銀次さんは、養成所時代に事務所対抗戦でTCクラクション・坂本No.1さんに負けたことを思い返し、「18年ぶりに坂本くんに勝ちたい！」と闘志を燃やしました。

『キングオブコント2022』王者のビスケットブラザーズは、決勝進出を「（ニッポンの社長の）ケツのおかげ」と感謝。実は、予選で小道具を渡す役をケツが担当したという秘話を明かし、ほかのファイナリストたちを驚かせました。

■ドンデコルテ・銀次が優勝後に期待していること

記者から優勝後に期待していることを聞かれると、蛙亭・中野さんは「アヴリル・ラヴィーンに会いたい」と回答。さらにドンデコルテ・銀次さんは「フローリングが傷んでいるのでヒロミさんに直してもらいたい」と希望を明かしました。

番組は7月20日（月・祝）の午後7時から日本テレビ・読売テレビ系全国ネットで生放送。MCは、去年に引き続きかまいたちと橋本環奈さんが務めます。