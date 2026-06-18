大手IT企業に勤める現役OLでグラビアアイドルの木村絵里子(29)が、15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】肩かけバッグが強調！こっちも美S字カーブ

自身のSNSでは、はみ出してしまいそうな面積の少ない衣装にメガネというギャップ姿や、扇情的な赤の衣装でニットを脱ぐショットなどオトナ味たっぷりの姿を公開。「いつか載れたらいいなと思っていた週プレ。ひとつ夢が叶って、本当に嬉しいです たくさんの方に届きますように」と喜んだ。



同誌が「ずっと憧れていた場所」だったと明かし「今の自分で載せていただけたことが心から嬉しいです」と感激。「デジタル写真集『見たことないでしょ?』も発売中 ほぼすっぴんで、身体も気持ちも、今の自分をそのまま残せた作品です」と思い入れたっぷりだった。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。見てもらいたい部分に「体のライン」を挙げた。「特にウエストから骨盤にかけてのS字のラインは、自分の中でも特徴だと思っています。女性らしい曲線みたいなところは、見てほしいポイントです」と強調していた。



同号は小貫莉奈が表紙＆巻頭を担当。矢野ななか、吉田莉々加、谷田ラナ、由良朱合、神宮寺ナオも登場している。



（よろず～ニュース編集部）