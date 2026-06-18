テレビのお悩みコーナーへの投稿は「夫」「ママ友」「姑」「ご近所さん」に関することが多数！ 実体験をコミカライズする難しさ【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
妻を自分の「ママ」のように扱う夫、パワハラ上司、迷惑な隣人……。北海道テレビ『イチオシ!!』の大人気コーナー「みんなの！もやズバッ」で募集した、人になかなか言えない視聴者の悩みをコミック化した 『モラハラ男、マウント女 完全懲罰ファイル』（さとうもえ：脚色、松本麻希：漫画/KADOKAWA）。視聴者からの生のお悩みをコミカライズした本作には、人間関係の中で生じるモヤモヤが描写されており、思わず共感してしまう。そこからズバッと解決でストレス解消できる爽快感もさることながら、どうやって解決していったのかも読んでいて腑に落ちるストーリーをどうコミックに落とし込んだのか。企画・脚色を担当したさとうもえさんに経緯やお話のポイントをうかがった。
さとうもえさん（以下、さとう）：私（さとうもえ）が北海道出身で、以前、北海道にゆかりのある漫画の原作を手掛けたことがあるのです。KADOKAWAから出した『北海道民のオキテ』というコミックエッセイです。全部で3冊出しました。ですので、また故郷である北海道とかかわりのある本が作れないかと常々思っていました。
そんな中、たまたま北海道テレビから著作に関しての取材を受ける機会があり、それがご縁で、「何らかの形でコラボして漫画を作りましょう」という流れになりました。
最初は「何らかの形でコラボ」ということしか決まっていませんでした。そんな中、北海道テレビの夕方の情報番組「イチオシ‼」に、視聴者の「もやもや」したお悩みを解決する「みんなの！もやズバッ」というコーナーがあることを知ったんです。そこから、視聴者のお悩みを漫画にしようというアイデアが生まれました。
「もやもや」した視聴者のお悩みを、漫画で「ズバッ」と解決する。視聴者からエピソードを募集し、その中から厳選したエピソードを漫画化したものが、『モラハラ男、マウント女 完全懲罰ファイル』という作品です。
――北海道テレビ放送の「みんなの！もやズバッ」コーナーに寄せられた投稿は、どういったものが多かったのですか？ また、印象に残っている投稿などお聞かせください。
さとう：「夫」「ママ友」「姑」「ご近所さん」に悩んでいるという投稿が多かったですね。
ですので、悩みの多かったこれらのカテゴリーから、特に印象的なエピソードを選んで漫画化しました。
――視聴者さんから寄せられた実体験の投稿を漫画の原案に落とし込むにあたって、内容的に、ネガティブな感情やセンシティブな部分もあったかと思います。気を付けたこと（心がけたこと）はありますか？
さとう：誰の投稿なのか、個人が特定されると大きなトラブルになってしまいます。そのため、個人が特定されるような属性等はかなり変更しました。でも、投稿内容の根底にある問題の「本質」は変えていません。設定は変えていますが、どれもリアリティのある投稿内容になっていると思います。
取材・文＝江野