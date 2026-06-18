【最後にスカッと！】前職で私を無視し続けた元同僚。転職先の面接で再会して、予想外の事態に...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！前職で私を無視し続けた元同僚と、転職先の面接でまさかの再会。しかも彼女は面接官でした。過去を忘れて接してくる相手に対し、オトナの対応で痛快な結末を迎えます…！

新しいキャリアを踏み出そうと、私は転職先の面接会場へ向かったときのこと。案内された部屋に入り、「よろしくお願いします」と頭を下げて顔を上げた瞬間、思わず息をのみました。

目の前に面接官として座っていたのは、前職で同期だった元同僚だったのです。彼女は前職時代、なぜか私にだけ陰湿な無視を続け、心身ともに追い詰めてきた張本人でした。

そんな彼女が面接官だなんて、信じられない気持ちでいっぱいに。頭のなかは真っ白になり、「この転職活動は終わったかもしれない」と冷や汗が止まりませんでした。それでも逃げ出したい気持ちをこらえ、私は必死に抑え、席につきました。