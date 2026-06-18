サーティワン アイスクリームのザ・クラッシュソーダ新作登場！白桃＆マスカットに注目♡

暑い季節にぴったりのサーティワン アイスクリームの人気商品「ザ・クラッシュソーダ」が、2026年も期間限定で登場します。今年は定番の「メロン＆ブルー」がさらにおいしくリニューアルされるほか、新作の「白桃＆マスカット」が仲間入り♡ザクザクの氷とシュワシュワ炭酸、さらにお好きなアイスクリームを組み合わせて楽しめる、夏ならではのひんやりドリンクを詳しくご紹介します。

新作「白桃＆マスカット」が仲間入り

今年の注目は、新たに登場する「ザ・クラッシュソーダ 白桃＆マスカット」です。

もぎたての白桃をイメージしたみずみずしいシロップと、芳醇な香りが広がるマスカットシロップを組み合わせた2層仕立て。

爽やかな果汁感を感じられるジューシーな味わいで、暑い日にもごくごく飲みたくなる仕上がりです。

まずはそのまま飲んで、それぞれのフルーツの風味を楽しむのがおすすめ。さらに混ぜ合わせることで味わいが変化し、白桃とマスカットが調和したフルーティーなおいしさを堪能できます。

見た目も華やかなカラーリングで、夏のお出かけやショッピングの休憩タイムにもぴったりな一杯です。

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リニューアルした定番メロン＆ブルー

毎年人気を集める「ザ・クラッシュソーダ メロン＆ブルー」も見逃せません。

今年はさらにメロンソーダらしい味わいを追求し、シロップの配合バランスを見直してリニューアル。メロンの甘さと爽快感がより際立ち、大人から子どもまで楽しめる味わいへと進化しました。

鮮やかなグリーンとブルーのコントラストは、見た目にも夏らしさ満点。ザクザク食感のクラッシュアイスと炭酸の爽快感が合わさり、暑さを吹き飛ばしてくれるような清涼感を楽しめます。

長年愛されてきた定番フレーバーだからこそ、今年のパワーアップした味わいにも注目です♪

アイスクリームとの組み合わせも魅力

価格：各640円（税込）

「ザ・クラッシュソーダ」の大きな魅力は、好きなスモールサイズのアイスクリームを1個選べること。

フルーティーな白桃＆マスカットにはミルク系やバニラ系のフレーバーを合わせると、まろやかなデザートドリンクのような味わいに。

メロン＆ブルーにはシャーベット系を選ぶことで、さらに爽快感がアップします。

アイスクリームが少しずつ溶けることで味わいが変化し、最後まで飽きずに楽しめるのも人気の理由です。

内容：お好きなスモールサイズのアイスクリーム1個付き

販売期間：2026年6月23日（火）～2026年8月31日（月）

※なくなり次第終了

夏だけの爽快なおいしさを楽しんで

暑い季節にぴったりの「ザ・クラッシュソーダ」は、炭酸の爽快感とクラッシュアイスの食感、そしてアイスクリームの贅沢感を一度に楽しめる夏限定メニューです。

新作の「白桃＆マスカット」と、さらにおいしくなった「メロン＆ブルー」、どちらも魅力たっぷり♡

この夏はサーティワン アイスクリームで、自分好みのアイスクリームとの組み合わせを楽しみながら、ひんやり爽やかな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪