7人組アイドルグループ「Palette Parade」が全国ツアーファイナルをSpotify O-EASTで開催。9月の5周年ワンマン公演へ繋がる重要な節目を終えたばかりの比嘉ゆめのを直撃した。自ら作詞した「アイビー」に込めた誓い、そしてファンと共に描く未来とは。ライブの興奮冷めやらぬ中で語られた、比嘉の言葉をお届けする。（推し面取材班）

――新曲「夏がほどく夜」を初披露していかがでしたか？

比嘉「ずっと夏曲は『パレサマ!』に頼ってしまっていたんですけど、また今年勝負する新しい夏の曲、夏に歌える曲があったらいいなって、メンバー全員ずっと思っていたんです。こうやってツアーファイナルという良いタイミングで披露することができて、とても良かったなと思っています」

――ライブでの手応えは？

比嘉「新曲はすごく踊りやすい振りが多いので、今日が初披露だったのにみんながすぐ踊ってくれて。私自身はイヤモニをしていたので、皆の反応を全部把握できたわけではなかったんですけど、目の前で笑顔になってくれたり、一緒に踊ってくれているのを見て、この曲を完成させてよかったなと感じました」

――アンコールの2曲目に、ご自身で作詞された「アイビー」を披露されていましたね。あそこで「満員のフィナーレがいいから」という歌詞があったりして、5周年に向けてすごくリンクする歌詞だなと思ったのですが、歌ってみていかがでしたか？

比嘉「そこの歌詞は、もう何回歌っても泣いちゃうんです。周年を目指しているなら周年のフィナーレ、今回だったらツアーのファイナルというように、それぞれの目標に向かってのフィナーレが想像できる歌詞が書けて、やっぱり『自分、ちょっと天才だな』って思っちゃったんですけど（笑）。でも、あそこの落ちサビをみんなが楽しみにしてくれているんですよね。そこを楽しみにペンライトを振ってくれたり、ゆめの推しじゃなくても『あそこはすごく好きだよ』って言ってくれる方がいたりするので、何回歌っても『アイビー』を作詞してよかったなって思います。今日も改めてそう思いました！」

――「アイビー」に続く「フレフレ」で、ファンの方々からエールを送られたような気持ちになったと思います。5周年、LINE CUBE SHIBUYAに向けての意気込みをお願いします。

比嘉「LINE CUBE SHIBUYAは、本当に初期の頃、とにかく必死で覚えていないぐらいの頃に立って以来なんです。全然記憶がないくらい昔の話なので、今の私たちがあのステージに立つという想像がまだついていなくて。でも、すごく有名なアーティストさんが多く立っている場所で、私たちがこの5年の記念の年にワンマンライブをさせていただける環境にいられることが、まずは本当にありがたいです。ファンの方にはとても感謝しています。

数年前だったら、このO-EASTにこんなに人が来るなんて思っていなかったんですけど、今日はステージに出た瞬間にすごくたくさんの方がいらっしゃって。たくさんの方の顔が見えたり、特典会でいっぱい『頑張ってね』って言ってくれる笑顔を見たりして、『今のパレパレならいける、ちゃんと成功させられる』と希望であふれています。

今回のタイトルが『だから僕らは色を重ねる』なんですけど、ここから5周年に向けて辛いこともあるかもしれません。でも、このタイトルやパレパレのことを思い出して、『よし、明日もパレパレに色を重ねに行こう』と、ファンの方のモチベーションを上げられるようなライブをこれからもお届けしたいなと思っています」