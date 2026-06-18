SixTONES松村北斗、バースデーサプライズに笑顔 岡崎紗絵らが祝福【告白−25年目の秘密−】
【モデルプレス＝2026/06/18】SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』の撮影現場にて、松村の誕生日を祝うサプライズセレモニーが行われた。
【写真】SixTONESメンバー、特製モニュメントも登場したバースデーサプライズ
松村が6月18日に31歳の誕生日を迎えた。当日はヒロイン役の岡崎紗絵らとともに撮影に臨んでおり、現場では松村の誕生日を祝うサプライズセレモニーが行われた。
室内での撮影の合間、休憩から戻った松村を待っていたのは、思いがけないバースデー演出だった。部屋には「告白−25年目の秘密−」と記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが登場。ゴールドの「6.18」バルーンで華やかに彩られた空間を目にした松村は、開口一番「わー、すごい！」と満面の笑みを浮かべた。
さらに、岡崎、丘みつ子をはじめ、キャストやスタッフから「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」の歌とプレゼントが贈られると、現場は温かな拍手と祝福に包まれた。
サプライズに笑顔を見せた松村は「本当に嬉しいです。この嬉しい気持ちをお返ししつつ、体調を崩さないように気を付けて頑張りたいと思います」と、感謝の思いと作品への責任感をにじませた。続けて「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」と感慨ひとしおの様子でサプライズは成功。タイトなスケジュールで連日の撮影が続く中、現場が幸せな空気とほのぼのとした雰囲気に包まれ、チームの結束がより深まったひと幕となった。
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか――。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。（modelpress編集部）
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【写真】SixTONESメンバー、特製モニュメントも登場したバースデーサプライズ
◆松村北斗のバースデーサプライズ実施
松村が6月18日に31歳の誕生日を迎えた。当日はヒロイン役の岡崎紗絵らとともに撮影に臨んでおり、現場では松村の誕生日を祝うサプライズセレモニーが行われた。
さらに、岡崎、丘みつ子をはじめ、キャストやスタッフから「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」の歌とプレゼントが贈られると、現場は温かな拍手と祝福に包まれた。
◆松村北斗、サプライズに笑顔
サプライズに笑顔を見せた松村は「本当に嬉しいです。この嬉しい気持ちをお返ししつつ、体調を崩さないように気を付けて頑張りたいと思います」と、感謝の思いと作品への責任感をにじませた。続けて「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」と感慨ひとしおの様子でサプライズは成功。タイトなスケジュールで連日の撮影が続く中、現場が幸せな空気とほのぼのとした雰囲気に包まれ、チームの結束がより深まったひと幕となった。
◆松村北斗主演「告白−25年目の秘密−」
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか――。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。（modelpress編集部）
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