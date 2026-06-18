ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡È55ºÐ¡É¤ò·Þ¤¨¤ÆËÜ²»¤òÅÇÏª¡Ö¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING¡×¡ÊËè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30¡Ë¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÍÇ½¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢6·î11Æü¤Ë55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÄÅÅÄ¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÄÅÅÄ¡Ö55ºÐ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¤è¡©¡×
ÄÅÅÄ¡§55ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤È¤«Ãæ¹âÀ¸¤Îº¢¤Ã¤Æ¡¢50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤ÎÁÛÁü¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢55ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
55ºÐ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡© ¹¾¸Í»þÂå¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¡¢¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö55ºÐ¤Ê¤ó¤À¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ü¥±¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¢¡55ºÐ¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö°ú¤»»¡×
ÄÅÅÄ¡§ÊúÉé¤Ï¡¢ËèÇ¯¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤äÌò¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ê¤ÈÂ¤·»»¡Ê¤Î¹Í¤¨Êý¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í°ú¤»»¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤â¤¦ÃÙ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Á´Á³°ú¤»»¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡Ö¼«Ê¬¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ËÍ¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±þ±ç¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@tsuda_speaking https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12631
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢6·î11Æü¤Ë55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÄÅÅÄ¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¢¡ÄÅÅÄ¡Ö55ºÐ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¤è¡©¡×
ÄÅÅÄ¡§55ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤È¤«Ãæ¹âÀ¸¤Îº¢¤Ã¤Æ¡¢50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤ÎÁÛÁü¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢55ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
55ºÐ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡© ¹¾¸Í»þÂå¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¡¢¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö55ºÐ¤Ê¤ó¤À¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ü¥±¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¢¡55ºÐ¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö°ú¤»»¡×
ÄÅÅÄ¡§ÊúÉé¤Ï¡¢ËèÇ¯¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤äÌò¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ê¤ÈÂ¤·»»¡Ê¤Î¹Í¤¨Êý¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í°ú¤»»¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤â¤¦ÃÙ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Á´Á³°ú¤»»¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡Ö¼«Ê¬¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ËÍ¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±þ±ç¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@tsuda_speaking https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12631