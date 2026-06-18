ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席
21:30
チェコ中銀政策金利（6月）
予想 3.5% 前回 3.5%
カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想 N/A 前回 2.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（原材料価格指数・前月比)
米新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）
予想 22.6万件 前回 22.9万件
米失業保険継続受給者数（05/31 - 06/06）
予想 179.0万件 前回 179.5万件
米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想 11.0 前回 -0.4
23:00
米景気先行指数（5月）
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
19日
2:00
エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済について講演
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル）
5:00
対米証券投資（4月）
予想 N/A 前回 813.0億ドル
EU首脳会議（19日まで）
ラムシュタイン会合（ウクライナ防衛会議）
英下院補欠選挙（メイカーフィールド）次期首相候補バーナム氏出馬
※予定は変更されることがあります。
レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席
21:30
チェコ中銀政策金利（6月）
予想 3.5% 前回 3.5%
カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想 N/A 前回 2.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（原材料価格指数・前月比)
米新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）
予想 22.6万件 前回 22.9万件
米失業保険継続受給者数（05/31 - 06/06）
予想 179.0万件 前回 179.5万件
米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想 11.0 前回 -0.4
23:00
米景気先行指数（5月）
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
19日
2:00
エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済について講演
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル）
5:00
対米証券投資（4月）
予想 N/A 前回 813.0億ドル
EU首脳会議（19日まで）
ラムシュタイン会合（ウクライナ防衛会議）
英下院補欠選挙（メイカーフィールド）次期首相候補バーナム氏出馬
※予定は変更されることがあります。