21:15　
レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席

21:30
チェコ中銀政策金利（6月）
予想　3.5%　前回　3.5%

カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想　N/A　前回　2.0%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　N/A　前回　2.6%（原材料価格指数・前月比)

米新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）
予想　22.6万件　前回　22.9万件

米失業保険継続受給者数（05/31 - 06/06）
予想　179.0万件　前回　179.5万件

米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想　11.0　前回　-0.4

23:00　
米景気先行指数（5月）
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

19日
2:00　
エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済について講演
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル）

5:00
対米証券投資（4月）
予想　N/A　前回　813.0億ドル

EU首脳会議（19日まで）
ラムシュタイン会合（ウクライナ防衛会議）
英下院補欠選挙（メイカーフィールド）次期首相候補バーナム氏出馬

※予定は変更されることがあります。