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21:15

レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席



21:30

チェコ中銀政策金利（6月）

予想 3.5% 前回 3.5%



カナダ鉱工業製品価格（5月）

予想 N/A 前回 2.0%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（原材料価格指数・前月比)



米新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）

予想 22.6万件 前回 22.9万件



米失業保険継続受給者数（05/31 - 06/06）

予想 179.0万件 前回 179.5万件



米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）

予想 11.0 前回 -0.4



23:00

米景気先行指数（5月）

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)



19日

2:00

エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済について講演

米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル）



5:00

対米証券投資（4月）

予想 N/A 前回 813.0億ドル



EU首脳会議（19日まで）

ラムシュタイン会合（ウクライナ防衛会議）

英下院補欠選挙（メイカーフィールド）次期首相候補バーナム氏出馬



※予定は変更されることがあります。

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