ホンダ、『N-BOX』マイナーチェンジの先行情報を公開 フロントフェイスを存在感と迫力のあるデザインに
Honda（ホンダ）は18日、7月発売を予定している軽乗用車『N-BOX（エヌボックス）』のマイナーモデルチェンジに関する情報を、公式サイトで先行公開した。発売に先立ち、6月22日より全国のHonda Carsにて先行予約の受付を開始する。
【写真多数】迫力のフロントフェイス…ホンダ『N-BOX』マイナーチェンジ内外装全部見せ
今回のマイナーモデルチェンジでは、『N-BOX CUSTOM』のデザイン変更に加え、『N-BOX JOY』には内外装をブラックで引き締まった印象とした特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定した。
2023年10月に発売した3代目『N-BOX』は、上質なデザインや広い室内空間に加え、開放感のある視界が生み出す運転のしやすさなどにより、幅広い層のユーザーの支持を集めている。また、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」を全タイプに標準装備し、JNCAPの総合評価「自動車安全性能2023」において最高評価となる「ファイブスター賞」を獲得。さらに力強い走りと優れた燃費性能を両立したパワートレーン、高い操縦安定性や上質な走りが評価され、2025年度新車販売台数 第1位、軽四輪車 新車販売台数11年連続の首位を獲得し、2026年4月には『N-BOX』シリーズ累計販売台数が300万台を突破した。
■主な特長
▼『N-BOX CUSTOM』
エクステリアには、力強さを感じさせるグリルとロー＆ワイドで迫力のあるフロントバンパーに加え、常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトを採用し、ユーザーが所有する誇りを感じられるフロントデザインに。さらに「N-BOX CUSTOMコーディネートスタイル」は、フロントグリルやサイドシルガーニッシュ、テールゲートガーニッシュを重厚感のある輝きを放つダーククロームメッキ加飾とし、より上質で存在感あるスタイルとなっている。インテリアにはメッキ・ピアノブラック加飾やLEDルームランプを追加し、インテリアイルミネーションをナイトブルーへ変更することで、クールさと上質さを兼ね備えた空間に仕上げている。
▼『N-BOX JOY』
HONDAのレターロゴが際立つ専用フロントグリルが特徴の「アクティブフェイスパッケージ」を一部タイプに標準設定とするとともに、ユーザーの多くの要望に応え、フォグライトを標準装備に。また、特別仕様車「BLACK STYLE」は、ヘッドライトガーニッシュやエンブレムなどにブラック加飾を施すことで外観を引き締めた。インテリアにはピアノブラック加飾を追加し、シートや荷室表皮などにブラックのチェック柄を採用することで、洗練された個性を際立たせた。
▼『N-BOX』
「N-BOX ファッションスタイル」専用の2トーンのルーフ色をホワイトに変更。加えてロアグリルとリアライセンスガーニッシュへメッキ加飾を施すことで上品さを表現し、日常になじむオシャレさを演出している。
【写真多数】迫力のフロントフェイス…ホンダ『N-BOX』マイナーチェンジ内外装全部見せ
今回のマイナーモデルチェンジでは、『N-BOX CUSTOM』のデザイン変更に加え、『N-BOX JOY』には内外装をブラックで引き締まった印象とした特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定した。
■主な特長
▼『N-BOX CUSTOM』
エクステリアには、力強さを感じさせるグリルとロー＆ワイドで迫力のあるフロントバンパーに加え、常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトを採用し、ユーザーが所有する誇りを感じられるフロントデザインに。さらに「N-BOX CUSTOMコーディネートスタイル」は、フロントグリルやサイドシルガーニッシュ、テールゲートガーニッシュを重厚感のある輝きを放つダーククロームメッキ加飾とし、より上質で存在感あるスタイルとなっている。インテリアにはメッキ・ピアノブラック加飾やLEDルームランプを追加し、インテリアイルミネーションをナイトブルーへ変更することで、クールさと上質さを兼ね備えた空間に仕上げている。
▼『N-BOX JOY』
HONDAのレターロゴが際立つ専用フロントグリルが特徴の「アクティブフェイスパッケージ」を一部タイプに標準設定とするとともに、ユーザーの多くの要望に応え、フォグライトを標準装備に。また、特別仕様車「BLACK STYLE」は、ヘッドライトガーニッシュやエンブレムなどにブラック加飾を施すことで外観を引き締めた。インテリアにはピアノブラック加飾を追加し、シートや荷室表皮などにブラックのチェック柄を採用することで、洗練された個性を際立たせた。
▼『N-BOX』
「N-BOX ファッションスタイル」専用の2トーンのルーフ色をホワイトに変更。加えてロアグリルとリアライセンスガーニッシュへメッキ加飾を施すことで上品さを表現し、日常になじむオシャレさを演出している。