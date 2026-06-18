婚活リアリティーショーに出演した年収1億円の東大卒エリートが、婚活アドバイザーとの振り返り面談で「柔軟性を持ったほうがいい」と苦言を呈される場面があった。

【映像】「“3高”の俺が他の男に負けるわけない」チェンの“名言”シーン

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』が最終回を迎えた。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない、婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）の3人が、婚活プログラムに挑んだ。

なつえと実家への挨拶まで済ませながらも、最終的に“婚約破棄”を選択されてしまったチェン（日本育ちの東大卒エリート・年収1億円・28）。最終回に合わせて配信されたABEMAプレミアム限定コンテンツでは、チェンが、累計成婚実績1300組以上・成婚率80％を誇る恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏と面談する「婚活大反省会」の模様が公開された。

植草氏は、チェンのスペックに「パーフェクトに近い」と太鼓判を押しながらも、気になる点が1つあると指摘。なつえも訪問時に「（リビング）長細っ！待合室かなって」と戸惑った、チェンが住む家賃21万円のタワーマンションについて、「年収1億円だよね？めちゃくちゃバランス悪い」と指摘する。

チェンが「物欲とかそういう見栄がない」と主張すると、植草氏は「『年収1億円だったら、家賃100〜150万円のところ住むわね』って、女性がイメージしちゃうわけ。そこにズレがあるかも」と、収入に見合う生活感を女性が求めるリアルな心理を説明した。

さらに植草氏は「頭の中を柔軟性を持って考え直したほうがいい」とアドバイスするが、チェンは「これはたぶん考え方変わらない気がします」と反論。その後も議論は平行線をたどり、植草氏が「ああ言えばこう言うオトコ」と命名する事態に発展してしまうのだった。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）