フリーアナウンサーの八木亜希子（60）がMCを務める18日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）で、子供の頃の“推し”を告白する場面があった。

この日のゲストは歌手の田原俊彦。1979年から放送されたTBSドラマ「3年B組金八先生」で注目を浴び、80年に歌手デビューして超人気アイドルとなった。

「たのきんトリオ」全盛期にティーンエージャーだった八木。笑福亭鶴瓶が「ウチの嫁はんもハマって、金八先生に」と話すと、八木は「社会現象でしたからね。リアルタイムで見ていました」。田原から「誰派だったの？」と聞かれると「誰派って割となかった。私、途中から阪神の岡田さんにいっちゃった」と意外な名前を挙げた。

これには田原も驚いた様子で口をあんぐりさせて「アハハハ！野球！」と大笑い。

現在は阪神のオーナー付顧問を務める岡田彰布氏は1979年ドラフト1位で阪神に入団した。八木は「親が阪神ファン」で影響を受けたという。

たのきんトリオについては「みんなでトシちゃんだマッチだよっちゃんだって、みんな好きだったんですよ。だからあんまり誰ってないっていうか」と話していた。