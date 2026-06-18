harhaが、最新曲「夏の雷鳴」を7月10日に配信リリースする。

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本楽曲は、青春を“焦りであり、煌めきである”と捉え、夏の季語である“雷鳴”になぞらえて表現した一曲。サウンドプロデュースには江口亮を迎え、シューゲイザーの要素を取り入れたロックサウンドが鳴らされる、harhaの楽曲の中でも一際目立つアンセムソングに仕上がっている。

また、「夏の雷鳴」のフル尺音源は、6月25日にFM802『RADIO∞INFINITY』にて初公開。あわせて、8月1日に開催される『GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026』にて、初のアリーナでのフェスで初披露予定となっている。

なお、10月から開催される初の東阪ツアー『ON YOUR MARKS!』はチケットがソールドアウト。さらにharhaは、2026年にブレイクが期待される国内アーティストを選出する『BREAKTHROUGH JAPAN 2026』にも選出されている。

（文＝リアルサウンド編集部）